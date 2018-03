"IL CONTRATTO DELLE RETI DI IMPRESE'', CONVEGNO AL MUSEO DELLE GENTI

CRONACA. PESCARA. Il 23 giugno alle 16,30 presso l'Auditorium Petruzzi "Museo delle Genti d'Abruzzo" si terrà il convegno dal titolo "Il Contratto delle reti di imprese: una grande opportunità di sviluppo del sistema produttivo abruzzese", organizzato da Confindustria Abruzzo. Ai lavori, coordinati dal direttore di Retimpresa Fulvio D'Alvia, parteciperanno anche il presidente di Confindustria Abruzzo Mauro Angelucci ed il vice presidente nazionale per le politiche territoriali di Confindustria Aldo Bonomi. L'avvocato avezzanese Fabio Di Battista, esperto in diritto societario e d'impresa, redattore del primo contatto di rete nel settore commerciale farmaceutico, sarà relatore sul tema: "Lo strumento per l'aggregazione: il contratto di rete". 21/06/2011 16.47