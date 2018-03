VIABILITA’. AVEZZANO. Stop alle auto nel centro storico, scatta l'isola pedonale. La zona a traffico limitato, che quest'anno è stata ampliata a piccoli tratti di alcune vie del centro, mentre la riapertura nei giorni lavorativi slitta dalle 24 all'1, entrerà in funzione sabato 25 e fino al 18 settembre. Il provvedimento emesso dal comandante della Polizia locale, Luca Montanari, in linea con le disposizioni della giunta Floris, dispone la chiusura al traffico veicolare dalle 16 all'1 la domenica, mentre negli altri giorni della settimana lo stop alle auto scatta alle 20.30 sempre fino all'una. La ztl riguarderà le seguenti strade: via Corradini, da via Garibaldi a via Trento; via Marconi, da via Corradini all'uscita del parcheggio ex Inail; via Fontana, dall'accesso al parcheggio ex Inali a via Marconi; via Trieste, da via Diaz a via Corradini; corso della Libertà, da via Corradini a via Diaz; via Cataldi, da via N. Sauro a via Corradini; via Vittorio Veneto, da via Amendola a via Bagnoli; via Amendola, da via Cataldi a via Vittorio Veneto; via Monte Zebio, da via Vittorio Veneto a via Cataldi. 21/06/2011 16.36