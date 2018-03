CUMMARA A FIURE A PENNE TRA MUSICA ED ENOGASTRONOMIA

CRONACA. PENNE. Si prepara a bissare il successo dell' edizione 2010 la manifestazione "Cummara a fiure", organizzata dall'associazione culturale Artes di Penne con il patrocinio del Comune. L'evento, che inaugurerà la stagione estiva, si terrà i prossimi 24, 25 e 26 giugno, all'interno della villa comunale del capoluogo vestino. In apertura, il 24 giugno, si terrà un interessante convegno denominato “Viale del gusto dei prodotti tipici”, con l'obiettivo di promuovere le produzioni tipiche locali e proiettarle nel panorama regionale e nazionale. Interverranno, in qualità di relatori, il critico enogastronomo Leonardo Romanelli, sommelier di fama nazionale e gli esperti Marino Giorgetti, Vittorio Festa, Angelo Tarquinio, Santino Strizzi e Giuseppe Cavaliere. Sempre nella prima giornata si sarà la premiazione del Concorso regionale di packaging vitivinicolo, a cura dell' Arssa, dedicato ad una delle eccellenze del nostro territorio: il vino. All’imbrunire nel viale San Francesco aprirà i battenti la mostra mercato “Viale del gusto”, con i principali prodotti enogastronomici della regione, tra i quali i presidi Slow Food pecorino di Farindola, canestrato di Castel Del Monte e lenticchie di Santo Stefano di Sessanio; lo zafferano di Navelli e l’olio extra vergine di oliva Dop, insieme ai migliori vini. Cornice della tre giorni saranno, oltre alle degustazioni da farsi negli stand degli espositori locali, le esibizioni dei locali gruppi di musica popolare che animeranno con la loro musica i vari punti degustazione. Il giorno successivo (25 giugno), dalle ore 18,30 sarà ancora possibile visitare la mostra mercato. Ci saranno anche degustazioni guidate di vino, olio, formaggi e salumi, approfondimenti curati da enogastronomi. Alle ore 23 in programma il concerto del gruppo di musica etnica Zimbaria, band che ha esportato la pizzica nel mondo. Ultimo giorno, (26 giugno), mostra mercato ed artigianato e giochi dell’antica tradizione vestina. La serata proseguirà con spettacoli e musica dal vivo di gruppi folcloristici itineranti, Maccabbarri e Penne folk, e l'atteso gruppo dei Quetzalcoatl, trio messicano il cui ritmo vibrante ed il fuoco si fondono in una miscela di rara suggestione. 21/06/2011 12.16