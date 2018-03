NASCE A PESCARA IL PRIMO SPORTELLO DI TUTELA LEGALE DEGLI ANIMALI

ANIMALI. PESCARA. Lo ''Sportello Tutela degli Animali'' è in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 15 a Pescara presso la sede provinciale della associazone Codici. I cittadini potranno accedere allo sportello telematico e contattare gli operatori inviando una e-mail a codici.pescara@codici.org . «L’attività è partita ufficialmente il 1 maggio scorso», dichiara Domenico Pettinari Segretario Provinciale,«ma sono ormai diversi mesi che il Codici si occupa di animali, di maltrattamenti, di randagismo, di malasanità veterinaria, di canili lager denunciando inadempienze, abusi, cattiva gestione da parte delle Amministrazioni Comunali dei fondi destinati a contrastare il fenomeno del randagismo. I risultati sono soddisfacenti, e nonostante le minacce ricevute, segno evidente che dietro al fenomeno del randagismo, della tratta dei cani e dei canili lager, si celano interessi economici e criminali di non poco conto, andremo avanti, non abbasseremo la guardia». 18/06/2011 13.21