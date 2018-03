BLITZ CARABINIERI CONTRO ASSENTEISMO AL COMUNE L'AQUILA

CRONACA. L'AQUILA. Blitz dei carabinieri contro l'assenteismo dei dipendenti e funzionari del Comune dell'Aquila. Da quanto si è appreso i militari dell'Arma hanno controllato ogni persona che entrava ed usciva negli uffici di villa Gioia e via Rocco Barabba. I carabinieri, tra le altre cose, hanno registrato i documenti. Il "posto di blocco" è scattato in seguito ad un esposto presentato alla Procura della Repubblica nel quale si denunciava l'assenteismo di dipendenti e funzionari comunali. Sembrerebbe che un dipendente non sia stato trovato sul posto di lavoro. Inoltre, nella sede comunale di Villa Gioia è stato verificata l'assenza del badge che registra ingresso ed uscita, ragione per la quale i lavoratori firmano l'orario di entrata e di uscita su un registro. 17/06/2011 18.24