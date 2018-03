VIABILITA’ PROVINCIA L’AQUILA:«STANZIATI 120.000 EURO PER TRACCIATO CRONOSCALATA DELLE ROCCHE»

CRONACA. L’AQUILA. Un contributo di 120.000 euro è stato stanziato dalla Provincia dell'Aquila grazie al quale torneranno a farsi sentire sulle montagne del Sirente-Velino i rombi dei motori, che parteciperanno alla Cronoscalata delle Rocche aquilane, prevista per la prima settimana di luglio. «Un evento di straordinaria importanza», afferma l'Assessore alla Viabilità Guido Quintino Liris, «per il quale abbiamo reperito con grandi sforzi le risorse fondamentali per il miglioramento del manto stradale, l'agibilità e la sicurezza di tutto il tracciato, che verrà collaudato il 2 luglio. Grazie ad un vincente lavoro di squadra con l’ACI, l’amministrazione provinciale Del Corvo è stata in grado di garantire continuità e tempestività al fine di porre in sicurezza il tratto viario che sarà il palcoscenico di una manifestazione prestigiosa per il nostro territorio, che è valsa il grande impegno profuso per il recupero dei fondi necessari». 17/06/2011 14.58