TUTTI IN PIEDI IN PIAZZA SACRO CUORE DI PESCARA

LA MANIFESTAZIONE. PESCARA. Domani, venerdì 17, dalle ore 20.30, “Tutti in piedi” in Piazza sacro Cuore a Pescara. E' l'ultima iniziativa promossa dall'Italia dei Valori di Pescara che allestirà un maxischermo in Piazza Sacro Cuore per la proiezione pubblica della diretta streaming della manifestazione “Tutti in piedi”, organizzata a Bologna dalla Fiom per festeggiare i suoi 110 anni. Anche nel cuore della città adriatica sarà, dunque, possibile seguire la manifestazione lanciata nei giorni scorsi da Michele Santoro e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Vauro, Serena Dandini, Marco Travaglio, Antonio Ingroia, Elisa Anzaldo, Daniele Silvetri e Subsonica. 16/06/2011 18.19