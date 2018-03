INCIDENTE SUL LAVORO: SI INCENDIA UNA CISTERNA MUORE OPERAIO

CRONACA. PESCARA. Stava eseguendo lavori in una abitazione privata per conto di una ditta. All’improvviso è scoppiato uin incendio e l’operaio che era dentro è morto mentre un altro è riuscito a mettersi in salvo. L’inciodente è avvenuto oggi pomeriggio in via Valle Roverto, a Pescara. L'uomo sarebbe un romeno ma non si conoscono ancora le generalita'. Non si conosce ancora la dinamica di quanto avvenuto. La zona e' stata bloccata e sul posto ci sono la polizia, la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale del 118. La squadra mobile, diretta da Piefrancesco Muriana, si sta occupando del caso. 16/06/2011 18.11