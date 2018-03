TORTORETO, COMUNE CHIUSO PER LAVORI

CRONACA. TORTORETO. A causa dei lavori di messa in sicurezza, ritinteggiatura ed altre attività di miglioramento della sede municipale del capoluogo, il primo piano del palazzo comunale sarà chiuso al pubblico dal 18 al 21 giugno compreso. Non saranno interrotti i servizi erogati alla cittadinanza che, nei consueti orari di apertura al pubblico del municipio, potranno ottenere le prestazioni necessarie secondo il seguente temporaneo trasferimento degli uffici: Per i servizi anagrafici e dello stato civile, ci si dovrà recare presso l’ufficio Anagrafe situato a Tortoreto Lido in piazza Matteotti; per il servizio protocollo, presso il piano interrato della sede comunale a Tortoreto Paese. Per il servizio scolastico, sport, turismo e cultura presso la delegazione del Lido di piazza Matteotti. 16/06/2011 8.43