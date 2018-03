A FUOCO AUTO CONSIGLIERE COMUNALE PESCOCOSTANZO

CRONACA. PESCOCOSTANZO. Due auto di proprietà di Mario Trozzi, consigliere di minoranza del comune di Pescocostanzo sono andate a fuoco nella notte. L'uomo che è anche titolare di un panificio in paese, è stato il primo a intervenire per cercare di spegnere le fiamme. L'episodio dai contorni ancora molto oscuri, si è verificato attorno alle 2 in via Colle Jaduni, proprio nei pressi dell'abitazione di Trozzi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione, che da questa notte stanno raccogliendo tutte le prove necessarie per stabilire se si sia trattato di un incendio doloso o se le auto, un furgone Berlingo utilizzato dal fornaio per svolgere l'attività e una Citroen Cx4 utilizzata dal figlio, siano andate a fuoco a seguito di un'autocombustione. Alcuni mesi fa lo stesso Trozzi è stato oggetto di un altro episodio incendiario: in quell'occasione gli fu danneggiata buona parte del portone del forno.15/06/2011 14.23