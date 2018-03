RINNOVO AI VERTICI CNA

CRONACA. ABRUZZO. Rinnovati gli organismi dirigenti della Cooperativa Edilcoop Abruzzo della CNA. L’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione è avvenuta ieri in occasione dell’assemblea dei soci appositamente convocata. Sono stati eletti consiglieri i soci Massimiliano Buccini, Rocco Di Micco Giancarlo, Federica Anselmi, Ruggero De Amicis, D’Amore Francesco. Il nuovo Consiglio ha quindi provveduto anche ad eleggere il presidente nella persona di Massimiliano Buccini titolare dell’omonima azienda impegnata nel settore dei montaggi scenografici televisivi (mediaset, rai) e teatrali oltre alla realizzazione e costruzione di case in legno. Vice presidente è stato eletto Rocco Di Micco, imprenditore edile. La Cooperativa è costituita da soci dei settori dell’edilizia ed affini e attraverso i propri soci offre servizi, anche di pronto interevento a condomini, famiglie e cittadini: dall’idraulico, all’imbianchino, dall’elettricista al serramentista e così via. 15/06/2011 13.55