PER L’ESTATE 8 AGENTI DI POLIZIA A TORTORETO

CRONACA. TORTORETO. Il Comune di Tortoreto rinforza il corpo di polizia locale con 8 nuovi agenti assunti a tempo determinato per la stagione estiva. L’ente attingerà dalla graduatoria definitiva scaturita dal concorso che si è chiuso qualche settimana fa e che ha riconosciuto l’idoneità a 38 candidati. Il piano di assunzione, scaglionato da giugno a luglio è il seguente: due agenti saranno assunti per tre mesi dal 24 giugno al 23 settembre, tre agenti saranno assunti per due mesi dal 1 luglio al 31 agosto e tre agenti dall’11 luglio al 10 settembre. Scopo dell’implementazione temporanea dell’organico dei vigili urbani è quello di garantire una copertura oraria serale, un maggior controllo del territorio (Lido, Capoluogo e frazioni) offrendo supporto in termini di controllo alla viabilità in occasione delle manifestazioni estive in programma. 15/06/2011 7.20