MINACCIA DI APRIRE IL GAS E FAR SALTARE LA CASA DELLA NONNA: BLOCCATO DALLA POLIZIA

CRONACA. VASTO. S.F.P. Di 23 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione negli orari notturni, è stato deferito per essersi reso responsabile di danneggiamento aggravato e minacce aggravate. Il giovane ha sfondato la porta dell’abitazione della propria nonna materna minacciandola di aprire il rubinetto del gas e far saltare in aria la casa. Grazie al tempestivo intervento della Volante, gli operatori hanno tranquillizzato il ragazzo, scoraggiandolo dal compiere atti sconsiderati. I familiari hanno riferito alle forze dell’ordine, di essere ormai esasperati dalle continue minacce e richieste di denaro da parte del ragazzo, che gli servono per acquistare sostanze stupefacenti. 14/06/2011 10.55

