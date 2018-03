NUOVO PARCHEGGIO A PAGAMENTO ALL'EX ENAIP

CRONACA. PESCARA. Sono stati inaugurati stamane i parcheggi estivi dell’ex Enaip, su viale Riviera nord, un’area di proprietà dell’Agenzia del Demanio, 80 posti in tutto a servizio della parte nord del lungomare. L’area, come l’ex Fea, resterà aperta al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 20, alla tariffa giornaliera di 2,50 euro, applicando quindi la stessa tariffa delle aree di risulta sino al prossimo 31 agosto. La gestione della struttura è stata affidata a Pescara Parcheggi srl, che si occuperà della riscossione della tariffa, e si è fatta carico delle opere necessarie per l’utilizzo del parcheggio provvisorio, ossia lo sfalcio delle erbe, la pulizia delle aree e la sistemazione della segnaletica. All’Agenzia del Demanio verrà infine corrisposto un canone pari al 20 per cento del riscosso. 14/06/2011 10.26