AL MARRUCINO LA SETTIMANA DELLA CULTURA PORTOGHESE

SPETTACOLO. CHIETI. E' partita ieri la ''settimana della cultura portoghese al Marrucino'' che proseguirà fino a sabato 18 giugno. Martedì alle 18,30 presso il foyer del teatro si terrà ''La poesia è in ogni cosa'', percorso poetico su Fernando Pessoa. In scena gli allievi del corso ''Pessoa e le sue maschere''. A seguire degustazioni di specialità portoghesi. Mercoledì alle 18,30 sempre presso il foyer del Marrucino si terrà ''Non solo Fado'' al pianoforte il maestro Maurizio Marinelli e gli allievi della scuola musicale Curti. Infine sabato alle 21 al teatro Marrucino ci sarà lo spettacolo ''La barca e l'attesa'', libero adattamento ai testi di Gil Vicente e di Almeide Garret. Regia di Giuliana Antenucci. 14/06/2011 10.03