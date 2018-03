CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA. ORDINE DEL GIORNO SU DIPENDENTI AMA

CRONACA. L’AQUILA. Il consiglio comunale ha discusso l’ordine del giorno, proposto dai consiglieri Enrico Perilli (Prc), Emanuele Imprudente (Mpa), Giuseppe Bernardi (Sinistra per L’Aquila) e Corrado Sciomenta (Gruppo misto), con il quale si impegna il sindaco a rappresentare al presidente Ama (Azienda per la mobilità aquilana), la necessità di ritirare nel più breve tempo possibile il provvedimento che equipara i dipendenti dell’azienda a quelli del pubblico impiego, “in ragione recita il documento – delle gravissime conseguenze per i lavoratori, imponendo il blocco degli aumenti retributivi per anzianità e il blocco dei parametri di tutta la contrattazione aziendale”. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità, con la presa d’atto, tuttavia, che l’amministrazione ha chiesto un parere al ministero delle Finanze.14/06/2011 8.38