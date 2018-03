PITTURA. A TERAMO LA PERSONALE DI PIETRO MARCOZZI

PITTURA. TERAMO. Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 17.30, presso la Sala Espositiva Comunale in via Nicola Palma a Teramo, si terrà l’inaugurazione della personale di pittura di Pietro Marcozzi, aperta al pubblico fino al 23 Giugno 2011. La presentazione e il testo critico in catalogo sono a cura di Manuela Valleriani. «La mostra», spiegano i curatori, «documenta l’attività pittorica di Pietro Marcozzi compresa tra gli anni 2009 e 2011, quando l’artista si è dedicato con solerte continuità alla realizzazione di quadri onirici e surreali. In verità Marcozzi, oltre che nel suo impegno professionale di architetto, aveva dato prova in diverse occasioni di validi risultati artistici nella grafica e nella pittura, rivelando notevoli qualità espressive. Tuttavia mancava un puntuale svolgimento tematico e operativo, che nel triennio indicato è apparso invece con chiarezza, a testimonianza di un interessante percorso culturale che conduce l’autore da un simbolismo analitico della rappresentazione ad una “mimesis” di impronta metafisica». 14/06/2011 8.08