SPECIALIZZATI E RIMBORSATI.INCONTRO ALL’UNIVERSITA’ SUI VOUCHER FORMATIVI

FORMAZIONE. PESCARA. Un incontro informativo per far conoscere nel dettaglio il bando che la Provincia di Pescara – Settore Lavoro e Formazione – ha pubblicizzato per incentivare l’alta formazione, rimborsando le spese per l’iscrizione e la frequenza di Laurea Specialistica in Atenei italiani e di Master di secondo livello in Atenei italiani e stranieri. Domani, martedì 14 giugno, nell’aula 13 della facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio”, alle ore 10,30, l’assessore al Lavoro Antonio Martorella e il dirigente del settore, Tommaso Di Rino, spiegheranno quali sono i requisiti indispensabili per avanzare la domanda e ottenere così il finanziamento che permetterà, alle persone che attualmente frequentano corsi universitari di alta formazione, di avere rimborsate tutte le spese sostenute per acquisire il titolo di studio specialistico. Le risorse disponibili sono pari ad € 730.000,00 a valere sul PO FSE 2007/2008. Potranno accedere ai finanziamento tutte le persone con basso reddito (massimo 25.000 euro) e senza limiti di età, iscritte da almeno 24 mesi ai Centri per l’Impiego e tutti quelli che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Avviso e modulistica su www.pescaralavoro.it 13/06/2011 18.15