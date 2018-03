Ghiottona d'Abruzzo venerdì, sabato e domenica a Tornimparte

TORNIMPARTE. Venerdì, sabato e domenica prossima si terrà a Villagrande di Tornimparte la 9^ Ghioittonata d’Autunno ed il 9° concorso del Pasticciere dilettante organizzata dall’associazione culturale “Fonte Vecchia”. La panonta è il pane unto nell’olio fritto ed ha rappresentato uno dei principali alimenti durante le giornate in campagna, le trasferte lavorative nelle nostre montagne o in montagne di altri comuni limitrofi, accompagnata da un buon bicchiere di vino è un pasto unico perché molto sostanzioso e ricco di calorie. L’associazione, nei due giorni, propone le panonte di maiale, con il guanciale, ‘ndorata (con l’uovo) e con il baccalà. Nell’ambito della festa si svolge il concorso del Pasticciere dilettante, organizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e Slow Food, che negli anni precedenti ha visto la partecipazione di oltre 150 concorrenti, provenienti anche da altri comuni e ha visto la riproposizione di dolci antichi del passato della città dell’Aquila. I dolci sono selezionati da una giuria altamente qualificata e composta da membri dell’Accademia Italiana della Cucina e da esperti Slow Food. Quella di quest’anno è la 6^ edizione “Libero Masi” in memoria dell’avvocato di Nereto, barbaramente ucciso con sua moglie, che in qualità di Governatore Slow Food, per l’Abruzzo e il Molise, ha presenziato la giuria nelle edizioni precedenti, sostenitore dell’iniziativa ed amico dell’associazione che in questo modo intende mantenere vivo il suo ricordo. 23/09/2010 8.39