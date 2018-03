AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA VILLA COMUNALE E DEI MARCIAPIEDI DI CAPISTRELLO

CRONACA. CAPISTRELLO. Nuovo look per la villa comunale di Capistrello e i marciapiedi del paese. La nuova amministrazione, dopo anni di interventi non sempre ben riusciti, ha approvato un progetto di rifacimento e di rinnovo del parco giochi. Già partiti i primi lavori con il potenziamento e la messa a norma dei giochi e la sistemazione del viale. Avviati in questi giorni, inoltre, i lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo via Roma che da anni necessitavano di intervento. Sempre nell’ambito delle attività di riqualificazione urbanistica, messa in campo dall’amministrazione Lusi, sono stati programmati interventi di manutenzione anche in altre strade comunali. Infine, particolare attenzione è riservata al rifacimento della segnaletica orizzontale e al potenziamento di quella verticale nei punti di maggiore concentrazione della viabilità. 13/06/2011 8.42