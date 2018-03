TROVATO MORTO CERCATORE FUNGHI SCOMPARSO NEL TERAMANO

CRONACA. VALLE CASTELLANA (TERAMO). Il corpo senza vita del cercatore di funghi di Pineto di 65 anni scomparso domenica scorsa a Valle Castellana e' stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi. Sono ora in corso le operazioni di recupero del cadavere da parte dei vigili del fuoco di Teramo lungo il torrente Castellano al confine tra Marche e Abruzzo. La segnalazione della sua scomparsa era scattata la scorsa domenica quando i familiari non lo avevano visto rientrare. Sara' l'autopsia a stabilire la causa del decesso. Sul luogo della scomparsa era stata trovata solo la sua Fiat Panda, qualche giorno dopo gli uomini del soccorso Cnsas avevano rinvenuto un bastone. Il luogo battuto dai soccorritori in questi sei giorni si trova in una zona impervia. 11/06/2011 14.01