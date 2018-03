DONNA SCIPPATA, ARRESTATO UN DISOCCUPATO

CRONACA. SAN SALVO. I carabinieri della Stazione di San Salvo, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto Cristian Di Virgilio, 25enne, disoccupato. Di Virgilio è stato fermato subito dopo essersi impossessato, strappandola dalle mani di A. E., 40enne, impiegata, di una borsetta contenente alcuni effetti personali, un telefonino cellulare e alcune banconote per un totale di 90 euro. Di Virgilio, subito dopo lo scippo, infatti, è stato rintracciato dalla pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo del territorio prontamente intervenuta sul luogo del reato a seguito dell’allarme lanciato al 112 con un telefonino cellulare da un passante che aveva assistito allo scippo. 11/06/2011 9.56