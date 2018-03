Estorsione e usura, due arresti ad Avezzano

CRONACA. AVEZZANO. La Guardia di Finanza di Avezzano ha arrestato in flagranza due persone del posto, C.D., 48 anni, e P.F.(44) per estorsione nei confronti di un imprenditore. A fronte di un prestito di 1.600 euro l'uomo aveva rilasciato, in garanzia, un assegno di 3.400 euro. Non essendo in grado di riscattare l'impegno nei tempi prefissati, i due soggetti hanno preteso la consegna immediata di 800 euro e l'emissione di un nuovo assegno con scadenza a fine ottobre. All'atto dello scambio del denaro e dei titoli sono intervenuti i finanzieri. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. 22/09/2010 15.06