Operaio folgorato a Montesilvano ricoverato in ospedale

CRONACA. PESCARA. Un uomo di 39 anni di Terlizzi, in provincia Bari, e' rimasto ferito questa mattina mentre si stava occupando della ristrutturazione di un locale a Montesilvano, in via Rossetti. Sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica e trasportato in ospedale. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri di Montesilvano e il personale della Asl che stanno ricostruendo l'accaduto e stanno verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza. 22/09/2010 15.01