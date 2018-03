FESTIVAL DELLE SERENATE A MONTEFINO

MUSICA. MONTEFINO. Il Festival della Serenata si svolgerà in tre serate: la sera del 24 giugno, durante “Aspettando il Festival…” ci sarà il concerte di Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani. A seguire Osvaldo Bianchi e Luca Mongia con le cover di Rino Gaetano. La sera del 25 giugno i gruppi invitati eseguiranno delle serenate tradizionali sotto le finestre del centro storico del paese; la sera del 26 giugno, a partire dalle 18.00, si terrà il concorso IX Festival della Serenata, che vedrà i gruppi iscritti prima esibirsi per le vie e i vicoli del paese, e poi in piazza, dove verranno esaminati da una commissione di giuria che a fine serata premierà i primi tre classificati. L'Associazione pensa che Montefino, con i suoi vicoli, le sue finestre e i suoi scorci, possa essere il paese ideale per una simile manifestazione. 09/06/2011 14.10