DOMENICA APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA CAVALLI A L'AQUILA

TERREMOTO. L’AQUILA. E’ dedicato a Ezio Pace e Filippo Maria Bruno, due giovani giocatori di tennis scomparsi nel sisma del 6 aprile. Domenica 12 giugno il Centro sportivo di contrada Cavalli nella zona di Pile aprirà le sue porte alla città. Si tratta di un impianto di 8000 mq ai piedi della collina di Roio. In un paesaggio suggestivo, immersi nel verde, primeggiano i 3 campi di erba sintetica atossici di ultima generazione per tennis e calcetto ed il campo di sabbia per il beach tennis e volley. Zone ombreggiate in cui rilassarsi, spazio solarium, ed una grande struttura centrale di accoglienza per gli sportivi dotata di spogliatoi e servizi con tutti i confort, zona bar e punto ristoro, club house e parco giochi coperto per bambini. La piscina al centro, ancora provvisoria, sostituita a breve con la definitiva. Promotore dell’iniziativa è il maestro di tennis aquilano Gian Luigi Santilli. 09/06/2011 9.40