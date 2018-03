PATTO DEI SINDACI: A TERAMO I PROTAGONISTI LOCALI E NAZIONALI

CRONACA. TERAMO. Finanziamenti, progetti, bilancio energetico dei Comuni, Piani di azione: tutto quanto serve e ridurre le emissioni inquinananti in atmosfera: se ne parla giovedì 9 Giugno alla sala Polifunzionale di via Comi. La Provincia presenterà i risultati del bilancio energetico effettuato in tutti i Comuni: si saprà quanto consumiano e come consumiamo. E’ un’iniziativa inquadrata nella campagna See (Sustainable energy europe) che in Italia è coordinata dal Ministero per l’Ambiente. Fra gli ospiti Tito Cattaneo, presidente E:ESCO srl di Milano; Antonello Pezzini, consigliere Confindustria nazionale; Giuseppe Di Paolo, presidente Confindustria Teramo; Luca Giordano di Intesa Sanpaolo; Luciano D’Amico, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo. Ad aprire i lavori le relazioni dell’assessore provinciale all’Ambiente, Francesco Marconi e di Antonio Lumicisi, coordinatore italiano della campagna SEE e promotore, insieme alla Provincia, dell’iniziativa del 9 giugno. 07/06/2011 10.48