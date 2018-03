COSA FARÒ DA GRANDE? L'ASSESSORATO AL LAVORO INCONTRA GLI STUDENTI

SCUOLA. PESCARA. “Cosa farò da grande?” è il titolo della giornata di formazione prevista per lunedì 6 giugno dalle 9,30 in poi nell’aula magna del liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’assessorato al Lavoro della Provincia, vuole costituire un focus di orientamento e informazione per gli studenti dai 16 ai 18 anni, che cominciano a porsi il problema della scelta da compiere al termine del percorso scolastico. Il problema della scelta universitaria, come si sa, è molto delicato e deve essere affrontato in modo ponderato, partendo dalla conoscenza delle attitudini personali e da quelli che sono gli sbocchi occupazionali offerti dall’attuale e dal futuro mercato del lavoro. La giornata è stata organizzata nell’ambito del progetto “Alternanza scuola – lavoro” realizzato dall’’l’istituto e l’assessorato provinciale al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche giovanili, guidato da Antonio Martorella, che ha visto il coinvolgimento di 19 allievi del 3° e 4° anno nelle attività della Provincia. La responsabile del progetto all’interno del liceo ginnasio è la docente Franca Del Bianco. 06/06/2011 7.29