DANNEGGIARONO BUS ARPA, DENUNCIATI SETTE RAGAZZI DI ROCCAMONTEPIANO

CRONACA. ROCCAMONTEPIANO. Sette persone di Roccamontepiano, tra cui un minorenne, sono state denunciate dai carabinieri per danneggiamento aggravato. I sette, secondo l'accusa, nella notte fra il 29 ed il 30 aprile scorsi, avrebbero danneggiato un autobus dell'Arpa, parcheggiato nel piazzale annesso al parco cittadino di Roccamontepiano, spaccando finestrini e deturpando le tappezzerie. Il danno causato sarebbe di almeno diecimila euro. Alla individuazione dei sette i carabinieri sono giunti dopo avere ispezionato l'autobus e raccogliendo le testimonianze di alcune persone del posto che in quel'occasione avevano notato un gruppo di ragazzi girare di notte fino a tardi. Le indagini, coordinate dalla Procura dalla Repubblica di Chieti, sono ancora in corso per risalire all'esatta dinamica dei fatti e per poter stabilire le singole responsabilità. 04/06/2011 13.44