TAXI. CONFARTIGIANATO , «OK SULLA NOMINA DI MORRILLO»

CRONACA. PESCARA. La Confartigianato Pescara ha espresso soddisfazione per la nomina di Giuseppe Morrillo quale rappresentante di tutte le associazioni della categoria Taxi e vetture a Noleggio, nella Commissione Consultiva del Comune di Pescara. Giuseppe Morrillo è rappresentante del Consorzio Cometa che «si è impegnando affinché nel territorio metropolitano possa realizzarsi un progetto Radio-Taxi, con tariffe appropriate, per un servizio che non sia più ristretto ai singoli territori comunali».04/06/2011 10.59