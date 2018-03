MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ARRESTATO UOMO A PIZZOLI

CRONACA. PIZZOLI. I Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila, hanno tratto in arresto S.P. 48enne di Pizzoli per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Sull’uomo pendeva un ordine per la carcerazione emesso il 25 maggio 2011 dal Tribunale di L’Aquila – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento scaturisce da un cumulo pene pari ad anni uno e mesi otto di reclusione che l’uomo dovrà espiare, per reati commessi a Montereale e Pizzoli, dal 1 gennaio 2004 al 31 luglio 2008, nei confronti della ex moglie C.R. 38enne romena. L’arrestato è stato portato nel carcere di Lanciano. 04/06/2011 9.45