? ''CALCIOPOLI, STORIA DI UN INGANNO'' A L'AQUILA

SPORT. L’AQUILA. La storia mai raccontata del più grande scandalo del calcio italiano sarà al centro del convegno “Calciopoli, storia di un inganno - Tra balle mediatiche e oscure trame di potere”, che si terrà oggi, venerdì 3 giugno alle ore 18 nell’auditorium “Elio Sericchi” della Carispaq dell’Aquila, in viale Pescara 4. Il convegno è organizzato dal team del sito internet juventinovero.com, in collaborazione con gli avvocati aquilani Andrea Liberatore e Stefano Del Biondo e il giornalista aquilano Roberto Santilli. «Sarà un incontro per analizzare il processo sportivo del 2006, ribattezzato ‘processo farsa’ - spiegano gli organizzatori - portato avanti tra illeciti inesistenti, lacune giudiziarie e un ‘diffuso sentimento popolare’ che poco hanno a che fare con la realtà dei fatti». «Inoltre - aggiungono - verranno esaminate verità e incongruenze emerse nel processo penale in corso a Napoli, volontariamente ignorate dai media colpevolisti che dal 2006 continuano a negare il diritto a una giusta e corretta informazione». 03/06/2011 15.05