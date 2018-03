PROVINCIA TERAMO. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, ELETTI I COMPONENTI

Il Consiglio provinciale, nel corso dell’ultima seduta, ha eletto i componenti della nuova Commissione provinciale per la promozione delle pari opportunità, che risultano essere: per quanto riguarda la maggioranza Antonietta Bracaglia, Letizia Marcucci, Anna Paola Mazzone, Desirè Del Giovine, Toriella Iezzi, Raffaella Stama, Marilena Andreani, Giuliana Maria Villa; per la minoranza Graziella Cecchini, Lucia Verticelli, Silvana Marano, Alessandra Moscardelli; per le associazioni datoriali Tiziana Di Sante (Confcommercio) e Amalia Pirri (Confindustria Teramo); per le associazioni artigiane Tania Bonnici Castelli (Casartigiani); per le associazioni degli agricoltori Emanuela Ripani (Coldiretti); per le associazioni degli invalidi Zaira Raiola (Uic); per l’università Fiammetta Ricci (Università di Teramo); per i sindacati dei lavoratori Monia Pecorale (Cgil) e Alessandra Del Sordo (Cisl); per le cooperative Tiziana Centini (Legacoop); per gli ordini professionali Vittorio Foglia (Ordine veterinari). 03/06/2011 12.13