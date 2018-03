IL CAMPER DELL’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI A PIAZZA SALOTTO

CONSUMATORI. PESCARA- L'8 giugno 2011 il camper di Associazione Consumatori Utenti sarà in piazza della Repubblica a Pescara. L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto “check-up dei diritti”, patrocinato dal ministero dello sviluppo economico, che interessa numerosi comuni nel resto della penisola ed in Abruzzo. ACU - associazione consumatori e utenti è un'organizzazione a difesa dei consumatori senza scopo di lucro, presente in gran parte delle regioni italiane con proprie strutture di servizio, collaboratori volontari ed esperti in tutte le discipline della tutela dei diritti dei cittadini. In tale occasione ACU metterà a disposizione di tutti i cittadini pescaresi, le competenze dei propri esperti in materia di prodotti di largo consumo, difesa dagli abusi nei settori dei servizi telefonici e telematici, servizi a rete (trasporti, acqua, energia, ecc.), commercio elettronico e pubblicità ingannevole o in ambiti come quello assicurativo, bancario e finanziario. 03/06/2011 11.43