? "FIERA DEL FATTOAMANO"A CHIETI SCALO

CRONACA. CHIETI. Tipicità alimentari, oggetti di artigianato artistico e curiosità varie messe in bella mostra per l’intera giornata. E’ tutto pronto per la prima edizione della “Fiera del fattoamano” organizzata dall’associazione “I Viali del Commercio,” consorzio di via di Chieti Scalo. L’appuntamento è fissato per domani in via Teramo, la traversa che da viale Benedetto Croce permette di raggiungere via Pescara. Sono una trentina gli espositori annunciati provenienti da ogni angolo d’Abruzzo e da regioni limitrofe. Via Teramo, per l’occasione, verrà interdetta al traffico veicolare mentre resteranno aperti bar, gelaterie e i negozi che si affacciano su viale Benedetto Croce. Dove il consorzio “I viali del commercio” conta una cinquantina di associati. La manifestazione è stata allestita con un autofinanziamento degli esercenti che intendono vivacizzare la parte bassa della città in una giornata festiva e, quindi, tradizionalmente spenta. 01/06/2011 13.48