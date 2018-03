All'Arca una serata dedicata al doppiaggio con Iansante e Pedicini

SPETTACOLO. SPOLTORE. Venerdì 24 settembre il Multiplex Arca di Villaraspa di Spoltore aprirà le sue porte trasformandosi per un’intera serata in una vera e propria sala di doppiaggio. Alle ore 18.00 e alle ore 21.00 Roberto Pedicini (voce di Jim Carrey, Kevin Spacey, Javier Bardem) e Christian Iansante (voce di Matt Damon, Joseph Fiennes, Ewan McGregor), due delle voci più belle e note di cinema, radio e televisione, incontreranno tutti coloro che desidereranno cimentarsi davanti al leggio per un’appassionante serata di prove aperte di doppiaggio. Un copione, un microfono e le immagini dei film più amati saranno le armi per provare l’esperienza di affrontare un mondo affascinante, l’arte “al buio” di chi presta la propria voce ai volti di Hollywood, ad attori da Oscar, offrendo la propria opera ai grandi interpreti mondiali, pur rimanendo nell’ombra. Una serata per scoprire il lavoro dei professionisti della voce, per appassionarsi ad un mestiere affascinante che, soprattutto in Italia, ha visto crescere grandi interpreti, voci straordinarie, note al pubblico almeno quanto le facce sulle quali si incollano perfettamente. L'ingresso è gratuito. 21/09/2010 18.59