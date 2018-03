A Torrevecchia Teatina il concorso di pittura ''Memorial Anastasia''

ARTE. TORREVECCHIA TEATINA. La Pro-loco di Torrevecchia Teatina, con il patrocinio del Comune, nella frazione di Castelferrato ha organizzato per il 31 luglio 2010, in contemporanea con i festeggiamenti di San Giuseppe e Sant’Antonio, la terza edizione del Concorso Nazionale di pittura estemporanea “Memorial Anastasia”, a ricordo di una giovane donna, scomparsa prematuramente, che tanto si è prodigata per la vita di comunità. Il concorso, aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri, consiste nella realizzazione di un’opera, la cui tecnica rientri nel campo della pittura, relativa ad uno dei seguenti temi: a) La figura femminile; b) Radici storiche della comunità; c) Il paesaggio dell’anima. Prevista la partecipazione di numerosi artisti, la cui iscrizione, gratuita, sarà effettuata sul posto in piazza Castelferrato dalle ore 8.30 alle ore 9.30 di sabato 31 luglio. La direzione artistica dell’evento è affidata a Maria Morena Del Coco e Marida De Menna. 30/07/2010 12.19