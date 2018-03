Teramo. Vigili del fuoco: Centi nuovo comandante provinciale

CRONACA. TERAMO. Daniele Centi, 46 anni, aquilano, é il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. Centi, che ha preso servizio lo scorso primo settembre, laureato in ingegneria civile edile, è dal 1990 nel Corpo dei vigili del fuoco e nella sua carriera vanta esperienza nelle attività del dopo terremoto all'Aquila, comando in cui ha prestato servizio fino al luglio 2009. Da qui, nominato dirigente e dopo la formazione presso l'Istituto superiore antincendi, è stato assegnato per un anno alla direzione centrale per le Risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco in posizione di staff, e adesso al comando di Teramo. 21/09/2010 16.08