INCIDENTI MONTAGNA: DUE FERITI SUL GRAN SASSO, UNO E' GRAVE

CRONACA.TERAMO. Due snowbordisti sono rimasti feriti sulla parete del Corno Piccolo nella catena montuosa del Gran Sasso d'Italia a quota 2600 metri, per cause in corso di accertamento. Uno dei due escursionisti ha perso i sensi. L'sos e' stato lanciato dal compagno che sta attendendo l'arrivo dei soccorsi. A causa del maltempo, non si e' potuto levare in volo l'elisoccorso pertanto il luogo indicato sta per essere raggiunto dall'unita' di terra del Soccorso Alpino partito da Teramo. La localita' indicata e' il Canale Sivitilli del Corno Piccolo nel comune di Pietracamela (Teramo). 28/05/2011 18.19