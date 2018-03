RIPARATA LA TERRAZZA SUL MARE A MONTESILVANO

CRONACA. MONTESILVANO. In occasione della stagione estiva è stata riaperta, dopo i lavori di ristrutturazione, la terrazza in legno situata sul lungomare di viale Aldo Moro. Il pontile, che si affaccia sul mare, era notevolmente sconnesso e pericoloso a causa di enormi buchi sulla pavimentazione in legno e nella struttura in acciaio provocati dall’erosione del sale marino e dalla passaggio di alcuni furgoni, che spesso sostavano nell’area. L’intervento è terminato prima del previsto ed è stato eseguito dalla Novacasa Costruzioni srl di Città S. Angelo. Oltre al rifacimento della struttura e della pavimentazione è stato necessario anche intervenire sulla ringhiera in ferro con la riparazione in alcuni punti e la verniciatura totale, inoltre sono stati aggiustati anche alcuni lampioni. Gli assessorati alle Manutenzioni e al Demanio guidati, da Manola Musa e Domenico Di Giacomo, si sono attivati per la risoluzione delle problematiche riscontrate, con riferimento ai lavori divenuti urgenti ed indispensabili, per evitare pericoli per la pubblica incolumità. Tra gli arredi urbani previsti sulla terrazza anche delle palme con tavolini da picnic e delle panche in legno. Il costo dei lavori è di 25.608,00 euro. 28/05/2011 9.25