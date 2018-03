Minacce di morte al coordinatore di Teramo dell’Idv

CRONACA. TERAMO. Minacce di morte sono state indirizzate al coordinatore cittadino di Teramo Idv, Marco Di Giovanni. Solidarietà è giunta dal gruppo del’Idv regionale, per le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. «Di Giovanni (e con lui l'intera Italia dei Valori del teramano) e' stato», si afferma in una nota della segreteria regionale, « tra i primi a rimuovere la cappa di omerta' che negli anni aveva coperto operazioni discutibili ed in alcuni casi spericolate, messe in atto dai governi cittadini di centrodestra. E' un segnale preoccupante, in contrasto con le continue dichiarazioni rassicuranti dei leader del PdL, che continuano a sostenere che l'Abruzzo non e' interessato da infiltrazioni della criminalita' organizzata. L'auspicio - conclude la nota - e' che gli organi inquirenti tengano nella dovuta considerazione la gravita' dell'episodio e accertino la responsabilita' del gesto». 21/09/2010 14.20