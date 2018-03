Furti a Città San’Angelo e Montesilvano nella notte

CRONACA. PESCARA. Tre tentativi di furto e due furti sono stati messi a segno nella notte tra Citta' Sant'Angelo e Montesilvano. A Citta' Sant'Angelo i ladri hanno preso di mira tre appartamenti in zone isolate, e la tecnica utilizzata e' sempre la stessa cioe' quella del foro alla finestra per girare la maniglia senza far rumore. In tutti e tre i casi, pero', i proprietari si sono svegliati e hanno lanciato l'allarme facendo fuggire i ladri e sollecitando l'intervento dei carabinieri. I colpi sono avvenuti a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. A Montesilvano, invece, e' stato effettuato un furto in un bar di viale Europa, nel quale e' stata asportata una macchinetta cambiasoldi. Svaligiato anche un appartamento, dal quale sono stati portati via una vecchia 156 e qualche centinaio di euro. Indagano i carabinieri di Montesilvano. 21/09/2010 14.17