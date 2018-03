A ROCCAMONTEPIANO E’ IL SABATO DELLA RUZZOLA

TRADIZIONE. ROCCAMONTEPIANO. Al via la settima edizione del "La Rotll" o meglio conosciuta come "ruzzola". Il tutto da sabato 28 maggio, dalle prime ore del mattino fino a tarda serata. Un gioco di strada che diventa una riscoperta e quindi una vera e propria festa di contrada con tanto di musica tradizionale e gastronomia. Questo accade a Roccamontepiano, in contrada Pilati a ridosso del confine tra le Provincie di Chieti e Pescara. Gli organizzatori, anche quest'anno, ripropongono la gara della ruzzola lungo le strade del borgo. Un piacevole rotolio di forme di formaggio lanciate grazie alla spinta di una cordicella legata al dito. I componenti, delle varie squadre, si confrontano a ripetizione lungo un circuito di strade rurali. Vince il gruppo che effettua il tiro più bello e lungo. E' possibile partecipare sia con una forma di formaggio che con una di legno. L'associazione che organizza il tutto è quella di "Pilati in festa", capitanata da Gianfranco Conti. 27/05/2011 6.46