BIBLIOTECA DI PIAZZA SALOTTO: FLASH MOB DI PROTESTA

CRONACA. PESCARA. Nel pomeriggio del giorno 31 Maggio si terrà a Pescara, nel centro città, un flash mob di protesta contro la chiusura della Biblioteca regionale di Piazza Salotto. La decisione dell'arresto dell'attività della biblioteca è stata presa in questo mese dalla regione Abruzzo. La motivazione principale sarebbe costituita dai costi eccessivamente elevati di affitto del locale della biblioteca, che hanno già costretto nei mesi passati alla conseguente chiusura della libreria Edison di via Carducci. I Giovani Democratici si mobilitano contro questa decisione, che «collide con l'immagine che noi vogliamo della nostra città e in particolar modo del centro cittadino, di luogo di ritrovo e condivisione, di cultura e spazio libero per lo studio e l'incontro».