IMPUGNAZIONI DEL PROCESSO PENALE: CONVEGNO A CHIETI DEGLI AVVOCATI GIUSTIZIA.

CHIETI. Il prossimo venerdì 27 maggio 2011 presso l’Auditorium della Carichieti spa, ore 15.00, l’Ordine degli Avvocati di Chieti ha in programma lo svolgimento di un Convegno di studi ad oggetto le impugnazioni nel processo penale. Dopo i saluti del Presidente del Tribunale, Dott. Geremia Spiniello, del Sindaco della Città di Chieti, Avv. Umberto Di Primio, l’incontro sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, Avv. Pierluigi Tenaglia e dal Dott. David Mancini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, ed avrà quali relatori l’Avv. Eugeni Cricrì, già Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Prof. Giorgio Spangher, Ordinario di Procedura Penale presso l’Università la Sapienza di Roma, S.E. Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Appello di L’Aquila. Il tema delle impugnazioni nel processo penale è di grande interesse ed attualità, laddove il processo penale è oggetto di continue attenzioni per riguardare non soltanto gli addetti ai lavori ma direttamente i diritti dei cittadini, vuoi quali imputati vuoi nella qualità di persone offese dei reati. 25/05/2011 13.01