? "GIACINTO TRA NOI" UN BELVEDERE INTITOLATO AL FUORICLASSE NEROAZZURRO

CRONACA. LETTOMANOPPELLO. “Giacinto tra Noi” con la presenza di Gianfelice Facchetti è il titolo della manifestazione in programma il 29 Maggio a Lettomanoppello, per intitolare un Belvedere all’indimenticabile, amato e compiato fuoriclasse Neroazzurro Giacinto Facchetti. L’Inter Club Lettomanoppello “Vittorio Di Pietrantonio” in occasione dei 25 anni di attività, su proposta del presidente Inter Club Lettomanoppello Tino Di Pietrantonio, ha accolto la proposta. Presente al taglio del nastro come ospite d’onore il figlio di Giacinto, Gianfelice Facchetti e l'amico Alessio Cacciato, l'allenatore Inter Campus e il presidente dell’Inter Club Palermo, per formalizzare anche il gemellaggio con l’Inter Club Lettomanoppello. Inoltre interverranno alla manifestazione, il presidente Regionale Abruzzo, il presidente della Provincia di Pescara, il provinciale della Figc regionale e provinciale, il presidente del Coni, il coordinatore Regionale Inter Club, tutti i club Abruzzesi.24/05/2011 14.17