"IL GRAN SASSO A TERAMO" NEL FINE SETTIMANA A TERAMO

NATURA. TERAMO. E’ stata presentata questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune, dal Presidente del Parco, Arturo Diaconale, dall’Assessore Regionale al Turismo, Mauro Di Dalmazio e dal Sindaco Maurizio Brucchi, la manifestazione “Il Gran Sasso a Teramo” che si terrà in Piazza Martiri della Libertà dal 27 al 29 maggio prossimi, con l’obiettivo di rinsaldare la relazione culturale tra il Parco e la città e per rilanciarla verso nuove prospettive.La manifestazione “Il Gran Sasso a Teramo” sarà inaugurata alle ore 18 di venerdì 27. Seguiranno una performance del Laboratorio Danza Musiké ed un concerto dell’Orchestra da Camera Benedetto Marcello. La serata di domenica vedrà in scena Antonella Ruggiero con il suo concerto “Souvenir d’Italie”, un progetto artistico in cui la cantante reinterpreta in chiave jazzistica canzoni composte tra il 1915 e il 1945, nel periodo tra le due guerre, accompagnata dal pianista teramano Paolo Di Sabatino, il contrabbassista Marco Siniscalco e il batterista Glauco Di Sabatino. 24/05/2011 13.34