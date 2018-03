Riparte a Vasto la stagione dei Musici

MUSICA. VASTO. Domenica 14 Novembre alle ore 17.30 partirà ufficialmente la nuova stagione concertistica con I Musici, una delle formazioni cameristiche più importanti e longeve al mondo che presenteranno le celeberrime “Quattro stagioni” di Vivaldi. Subito dopo uno dei più grandi pianisti italiani, Davide Cabassi, percorrerà un entusiasmante “viaggio del mondo in…80 minuti”. Via via seguiranno gli appuntamenti con musicisti di fama internazionale che, come al solito, navigheranno tra i diversi linguaggi tracciando un caleidoscopio di emozioni dentro sette secoli di storia. E’ stata lanciata anche la campagna abbonamenti e da domani ci sarà la possibilità di acquistare l’abbonamento (€ 100,00 per tredici produzioni concertistiche) e prenotare un posto per la nuova stagione rivolgendosi all’ufficio Economato del Comune tutti i giorni in orario d’ufficio. 21/09/2010 10.34