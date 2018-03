L’EX SINDACO DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI USCITO DALL’INCHIESTA FIRA

CRONACA. SAN DEMETRIO NE’ VESTINI. Ha aspettato di leggere i giornali per uscire dal silenzio durato olter 5 anni sul suo coinvolgimento nella inchiesta Fira. Ieri la sentenza del gup che sancisce il non luogo a procedere anche per abrizio Andreassi, ex sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini. «Posso ora esprimere un liberatorio sospiro di sollievo per essere stato prosciolto completamente dal Giudice. Dal 2006 ad oggi», dice Andreassi, «ho mantenuto il silenzio stampa per rispetto alle Istituzioni, anche se la rabbia nel vedermi ingiustamente addebitate ipotesi di reato è stata tanta, e mi sono difeso nel processo per il tramite del mio avvocato di fiducia al fine di dimostrare la mia personale estraneità nei fatti ipotizzati dalla Magistratura Inquirente e la totale infondatezza del teorema accusatorio mosso nei miei confronti». 21/05/2011 12.13