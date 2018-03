Chieti, studenti del Vico nello stabile delle Magistrali

CRONACA. CHIETI. Tre classi di liceo nello stabile delle Magistrali per quest'anno scolastico ed entro il 31 luglio 2011 la predisposizione di aule nel Convitto Nazionale: è questa la soluzione trovata per gli alunni del liceo classico “G.B. Vico”. «Ringrazio in particolar modo la sensibilità della nuova preside del liceo», ha commentato il presidente Di Giuseppantonio, «che ha posto all'attenzione di tutti un problema, quello dell'utilizzo di alcune aule non idonee all'interno dello storico stabile di corso Marrucino, che rimontava al 2001, mai finora segnalato». 21/09/2010 10.33